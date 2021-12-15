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Влад Лисовец назвал старящие женщин прически

Стилист Влад Лисовец заявил, что небрежные укладки выглядят более сексуально

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский стилист Влад Лисовец назвал макияж и прическу, которые визуально старят российских женщин. Беседу с ним публикует «Вечерняя Москва».

В первую очередь эксперт порекомендовал россиянкам использовать в повседневной жизни меньше косметики, акцентируя внимание на ресницах и губах. По его словам, обладательницы обильного макияжа теряют свою индивидуальность и становятся похожи друг на друга. «Помните одну очень важную вещь: сильный макияж взрослит», — заявил он.

Кроме того, специалист посоветовал женщинам делать на праздничные мероприятия небрежные укладки, чтобы не выглядеть старше своих лет. Лисовец отмечает, что при создании прически лучше наносить на пряди меньше лака. Тогда, по его мнению, волосы будут выглядеть более сексуально.

«Сейчас тренд — простые, легкие укладки (...) Когда волосы развеваются в танце — это красиво. Да, и не делайте сильный объем!» — заключил герой материала.

В августе журналистка портала Who What Wear раскрыла способ выглядеть «дорого» без больших затрат. Максин Эггенбергер подчеркнула, что для такой цели идеально подойдут вязаные брючные костюмы из искусственной и натуральной шерсти. По ее мнению, подобные образы смотрятся уместно как во время публичных выходов, так и в качестве домашней одежды.

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Майя Пономаренко
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