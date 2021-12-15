В Петербурге студент с шизофренией угрожал устроить теракт в вузе

В Петербурге 21-летний студент университета морского и речного флота имени адмирала Макарова угрожал устроить теракт в вузе. Об инциденте сообщает KP.RU.

По данным следствия, студент третьего курса в переписке с одногруппниками в социальных сетях высказался, что намерен прийти в университет с оружием и расстрелять преподавателей при сдаче зачета.

Информация о возможном теракте дошла до ректора, он заявил в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался уроженец Сыктывкара, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом шизофрения.

Студента госпитализировали в городскую психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова.

13 декабря 18-летний Владислав Струженков напал на монастырскую гимназию в Серпухове. Он пришел к зданию, в котором проходил обучение, и подорвал самодельное взрывное устройство. В результате юноша сам получил тяжелые ранения. Всего пострадали 13 человек, однако их жизням ничего не угрожает. По версии следствия, произошедшее не было терактом или покушением на убийство.

