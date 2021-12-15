Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Пограничная служба Украины отпустила «человека из команды Путина»

В аэропорту Киева человек с паспортом России назвал себя «агентом Путина» и был выслан

На паспортном контроле аэропорта Киева мужчина назвал информацию из своего удостоверения личности «данными спецслужб», а потом заявил, что работает на несколько мировых разведок. Видео с «признанием» мужчины передает пограничная служба Украины.

Назвавший себя агентом разведки мужчина прилетел в Киев из Абу-Даби. На беседе с сотрудником пограничной службы он не смог внятно назвать цель визита на Украину и знакомых в стране. Видимо, замявшись, человек вдруг объявил российский паспорт прикрытием и заявил, что с его документами также возникли вопросы и в ОАЭ, но ему помог местный «адмирал полиции».

По словам прибывшего, он «работает» на спецслужбы Германии, которые отправили его в Россию — там он был «в команде» российского президента Владимира Путина. Кроме того, до 2007 года он был связан с ГРУ и ФСБ, однако их «сотрудничество» закончилось. «Они меня обманули, не дали "Героя России", не оформили мне», — огорчился «суперагент».

Материалы по теме:
«Меня отдали на растерзание» История российского шпиона, который втерся в доверие к США и выведал тысячи секретов НАТО
«Меня отдали на растерзание»История российского шпиона, который втерся в доверие к США и выведал тысячи секретов НАТО
6 июня
Поклоняются Трампу и верят в инопланетян. Россиянин отправился в путешествие по Техасу. Что его там удивило?
Поклоняются Трампу и верят в инопланетян.Россиянин отправился в путешествие по Техасу. Что его там удивило?
25 октября
«У всех была каша в головах» 30 лет назад руководство СССР попыталось сохранить страну. Что помешало спасти Союз?
«У всех была каша в головах»30 лет назад руководство СССР попыталось сохранить страну. Что помешало спасти Союз?
6 декабря

По словам гражданина, на Украину он приехал, чтобы попросить помощи от Путина, который «делает ему гиператаки». Выслушав весь рассказ «шпиона», его отправили обратно в ОАЭ, не став проверять громкие заявления.

Ранее в России Лига безопасного интернета заподозрила известного артиста Моргенштерна в работе на Запад. Якобы шоумен получает из-за рубежа финансирование и темы для своих треков. Моргенштерн ответил, что российские защитники интернета пиарятся на его имени.

Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Против «золотой судьи» Хахалевой разрешили возбудить дело
Леонардо Ди Каприо отказался сниматься в обнаженной сцене с Мерил Стрип
Уничтожение азербайджанской «Печоры» армянским боеприпасом показали на видео
Осужденный экс-президент ЮАР вернется в тюрьму
Вирусолог рассказал о вспышках коронавирусов в начале 2000-х и 2010-х годов
Стали известны три возможных варианта будущего шоу «Голос»
Около 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет за драки
Джонсон пообещал России серьезные санкции в случае вторжения на Украину
Путин удивился несвоевременной ликвидации свалок в России
Собчак снялась в топе в виде бюстгальтера и вызвала споры в сети
Еврокомиссия предложила использовать газопроводы для другой цели
Пятилетняя россиянка съехала на тюбинге с горы и попала под электричку
Россиянам подсказали способ заработать на подъездах и стенах домов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter