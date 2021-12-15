Идея новогоднего подарка за 105 рублей восхитила пользователей

Пользовательница TikTok с ником @sophie.giftguru показала, как собрала новогодний подарок для игры «Тайный Санта», который обошелся ей всего в 105 рублей. Менее чем за сутки ролик посмотрели более миллиона раз, а в комментариях некоторые пользователи признались, что идея блогерши восхитила их.

Один из подписчиков попросил девушку помочь с выбором подарка. «Нужно для "Тайного Санты" подарок максимум до 105 рублей», — отметил он. Блогерша взяла квадратную молочную шоколадку, с помощью двустороннего скотча прикрепила к ней два пакетика чая, а с другой стороны приложила открытку. Комплект она упаковала в красную оберточную бумагу, украсив черной ленточкой, сделанной в виде ремня с пряжкой.

В комментариях многие юзеры TikTok похвалили находчивость автора ролика. «Две такие шоколадки, и рабочий день заиграет новыми красками», «Классно получилось! Спасибо за идею», — написали они. В то же время некоторые посчитали, что подарок не укладывается в заявленный бюджет, так как шоколадка, которую упаковала блогерша, по их мнению, стоит дороже.

Ранее россияне перечислили вещи, которые они не хотели бы получить в качестве подарка на Новый год. Самыми неудачными оказались «ненужные» предметы гардероба: футболки, халаты и носки. На втором месте рейтинга — различные сувениры: свечи, статуэтки-символы года, магниты, брелоки. Также неудачными подарками были названы кухонные принадлежности и посуда.