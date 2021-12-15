Умер один из первых специалистов СССР по антибиотикам

В возрасте 100 лет скончался один из первых специалистов СССР по антибиотикам Николай Егоров. Об этом сообщили на сайте биотехнологического центра МГУ имени М.В. Ломоносова.

«14 декабря 2021 года на 101-м году ушел из жизни легендарный профессор Московского университета Николай Сергеевич Егоров», — говорится в сообщении.

Легендарный ученый являлся лауреатом Государственной премии СССР, заслуженным деятелем науки России, почетным работником высшего профессионального образования РФ, заслуженным профессором Московского университета, а также выдающимся микробиологом и биотехнологом.

Егоров участвовал в Великой Отечественной войне. После ранения и последующей демобилизации он решил связать свою жизнь с Московским университетом. В 1948 году он окончил кафедру микробиологии, и вскоре его признали одним из выдающихся специалистов Советского Союза в области разработки антибиотиков.

Кроме того, Николай Егоров с 1967 по1988 год был заместителем главы министерства высшего и среднего образования СССР, а также одновременно заведовал кафедрой микробиологии.

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