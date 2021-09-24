Российского ученого-геофизика нашли мертвым

Советского и российского ученого-геофизика Александра Соловьева нашли мертвым в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Тело Соловьева было обнаружено на скамейке возле дома на Ленинском проспекте. Ученому было 73 года.

Александр Анатольевич Соловьев — доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН с 2000 года. Он внес вклад в развитие математических методов решения ряда ключевых задач наук о твердой Земле. Автор и соавтор 287 научных работ, среди которых 3 монографии, 91 статья и 4 авторских свидетельства.

15 июня сообщалось о смерти советского и российского ученого-математика Дмитрия Беклемишева. Он умер в возрасте 90 лет. Учебник «Курс аналитической геометрии и линейной алгебры» под его авторством переиздавался не один раз.