Умер создатель собаки для поиска взрывчатки Клим Сулимов

На 91-м году жизни умер ученый-биолог, кинолог и создатель породы для поиска взрывчатки «шалайка» Клим Сулимов. Об этом говорится в сообщении Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева.

Причиной смерти ученого стали последствия коронавируса.

Сулимов — создатель шалайки — помеси шакала и оленегонной лайки. Ее также называют «Собакой Сулимова». От лайки животное получило адаптацию к морозам до 30 градусов, а от шакала — способность работать в жару до 45 градусов тепла.

Благодаря хорошему обонянию, небольшому размеру и выносливости, шалаек используют для работы в замкнутых помещениях, в том числе в качестве поисковых собак в полиции, аэропортах и армии.

Клим Сулимов родился 19 февраля 1931 года. В 1966-м он был приглашен во Всесоюзный НИИ МВД СССР. Там ученый занялся селекцией служебных собак и их подготовкой к розыскной работе.

В декабре 2018-го «Аэрофлот» зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ). Стандарт породной группы «шалайка» официально утвержден РКФ.