Умер один из создателей ВШЭ Лев Любимов

Заслуженный профессор, заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ и один из создателей этого учебного заведения Лев Любимов умер на 85-м году жизни. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщается на официальном сайте университета.

Там подчеркнули, что Любимов внес бесценный вклад в развитие вуза. «Университет скорбит о смерти Льва Львовича и выражает соболезнования его родным и близким», — говорится в тексте.

Причины смерти профессора не уточняются. О дате и месте прощания с Любимовым администрация ВШЭ сообщит позднее.

Любимов с первых дней основания вуза занимался подготовкой профессиональных кадров для преподавания, с 1995 года являлся первым проректором, с 2006-го — заместителем научного руководителя ВШЭ. Ему также принадлежит идея создания региональных кампусов университета в Нижнем Новгороде, Перми, Санкт-Петербурге, а также университетских округов на базе филиалов.

15 июня прошлого года также стало известно, что профессор из Москвы поранил ногу, вернулся из больницы с коронавирусом и вскоре умер. Родственники заподозрили врачей в халатности.