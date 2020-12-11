Российский сексолог Лев Щеглов умер после заражения коронавирусом

Известный российский сексолог Лев Щеглов скончался на 75-м году жизни. Об этом в Facebook написал петербургский депутат Борис Вишневский.

Профессор умер 11 декабря в больнице Санкт-Петербурга после заражения коронавирусом. «Проклятый ковид... Последние дни был уже на аппарате ИВЛ, но мы надеялись на пусть и малые, но все-таки шансы», — признался парламентарий заксобрания. Судя по записям на странице Щеглова, он заболел COVID-19 в конце ноября. 10 декабря он находился в реанимации с 80-процентным поражением легких.

Щеглов родился в 1946 году. В 1971-м окончил Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт по специальности «лечебное дело», позднее углубился в медицинскую психологию, психотерапию, психиатрию и сексопатологию. Он был врачом высшей категории, доктором медицинских наук, ректором института психологии и сексологии в Петербурге, академиком Национальной академии ювенологии, президентом Национального института сексологии.

Щеглов написал 15 научно-популярных книг по вопросам сексологии, а также две художественные книги. Он являлся автором более 100 научных публикаций на эту тему. С начала 1990-х Щеглов активно занимался популяризацией сексуального просвещения, участвовал в телепередачах «Адамово яблоко», «Синие страницы», «Спросите у доктора Щеглова».