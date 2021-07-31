Автор песни «Носики-курносики» умер после заражения коронавирусом

Российский композитор, автор известной песни «Носики-курносики» Борис Емельянов умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на дочь музыканта Наталью.

Емельянов скончался 27 июля на 81-м году жизни. Перед смертью у него диагностировали коронавирусную инфекцию. О других подробностях женщина не сообщила. Композитора похоронят 31 июля в Москве на Николо-Архангельском кладбище недалеко от могилы певицы Жанны Фриске.

Борис Емельянов родился в 1941 году в Хабаровском крае. Он учился в Карагандинском музыкальном училище, а после переезда в Новокузнецк писал песни для местных исполнителей. В конце 1970-х композитор переехал в Москву, где работал с поэтами-песенниками Леонидом Дербеневы, Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко и другими. Широкую известность Емельянов получил после написания песни «Носики-курносики», которую в 1978 году на Центральном телевидении исполнила Валентина Толкунова. Неоднократно становился лауреатом телевизионного фестиваля «Песня года».

В марте 2021 года на 87-м году жизни умер российский композитор Виктор Лебедев. Он был создателем музыки к фильму «Гардемарины, вперед!». О причинах смерти Лебедева не сообщалось.