Умер народный артист России Михаил Глуз

Скончался народный артист России, композитор Михаил Глуз. Об этом сообщается на сайте московского театра «Ленком Марка Захарова» в четверг, 8 июля.

«Сегодня пришло печальное известие — не стало композитора, народного артиста России Михаила Глуза», — говорится в публикации. Деятель культуры умер на 70-м году жизни. Причина смерти не раскрывается.

Михаил Глуз родился 19 сентября 1951 года в селе Оноры Сахалинской области. С 1966-го по 1970 год учился в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова на дирижерско-хоровом отделении. Обучение продолжил в Российской академии музыки имени Гнесиных, которую окончил в 1975 году.

Глуз был автором таких мюзиклов, как «Шалом-Шагал», «Принц и нищий», рок-оперы «Суламифь-Forever!», балета «Сон с продолжением» и других постановок. Он был музыкальным и художественным руководителем Камерного еврейского музыкального театра. Являлся создателем и генеральным директором Международного культурного центра имени Соломона Михоэлса. В 1996 Глузу было присвоено звание «Народный артист Российской Федерации».

