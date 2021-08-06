Умер создатель современного российского ядерного оружия Юрий Трутнев

Создатель основ современного российского ядерного оружия, ученый и академик Юрий Трутнев умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщил представитель госкорпорации «Росатом», передает РИА Новости.

«Это большая потеря не только для атомной отрасли России, но и для всей нашей страны, обеспечению обороноспособности которой Юрий Алексеевич посвятил свою такую долгую и яркую жизнь», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что на 91-м году жизни скончался ученый-биолог, кинолог и создатель породы для поиска взрывчатки «шалайка» Клим Сулимов. Причиной смерти ученого стали последствия коронавируса.