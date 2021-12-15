Госдума разрешила использовать водительские права для подтверждения личности

Госдума приняла закон, позволяющий организациям, которые работают с деньгами и имуществом, подтверждать личность клиента в упрощенном порядке с использованием водительских прав, сообщает в среду, 15 декабря, ТАСС.

До этого момента использовать водительские права для того, чтобы сверяться с личностью гражданина, позволялось профессиональным участникам рынка ценных бумаг. После появления закона делать это смогут операторы мобильной и почтовой связи, страховщики, ломбарды и лизинговые компании.

Уточняется, что номер водительских прав станет дополнением к информации о паспортных данных — основному средству идентификации гражданина. К вспомогательным документам относятся ИНН и СНИЛС.

Закон даст право названным организациям применять Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая введена на сайте госуслуг. Но сделать это можно будет только при согласии клиента.

Новым законом предусматривается увеличение размера страховых премий с 15 до 40 тысяч без проведения обязательной идентификации физлица.

Ранее предлагалось автоматически лишать прав российских водителей, у которых имеются серьезные заболевания. Согласно нормативному акту, водители могут больше не предоставлять в ГИБДД справки о состоянии здоровья, так как за них это сделает Минздрав. Таким образом, при обнаружении серьезного заболевания на плановом медосмотре об этом станет известно в другом ведомстве. Пациента направят на «внеочередное медицинское освидетельствование» к врачу-специалисту.

