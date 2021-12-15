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В Совфеде рассказали о попытках Запада изменить власть в России

Доклад комиссии Совфеда: Запад стремится изменить власть в РФ на выборах 2024 года

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Попытки западных стран дискредитировать выборы в Государственную Думу восьмого созыва преследовали более долгосрочные цели — во время проведения выборов главы государства в 2024 году изменить власть в России, а также основы ее внутренней и внешней политики. Об этом говорится в докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, пишет РИА Новости.

Согласно документу, западные страны стремятся сделать Россию более удобной для внешнего управления. Само это управление, по словам автора доклада, задумывалось не в интересах безопасности и процветания российских народов, а как способ сдерживания страны, ее максимального ослабления.

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что западные страны начали искать замену блогеру Алексею Навальному (учредителю Фонда борьбы с коррупцией, который включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) в качестве эмблемы российского протестного движения.

Кроме того, он отметил, что на Западе на данный момент не дали вразумительных объяснений появлению в анализах Навального следов отравляющего вещества. По словам Нарышкина, тщательные медицинские обследования российских медиков таких следов не выявили.

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Юлия Ямпольская
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