Пассажиры московского метро помогли задержать демонстрирующего гранату дебошира

Пассажиры московского метро помогли задержать мужчину, который размахивал гранатой в поезде. Об этом сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по столице, их слова приводит РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 15 декабря на станции «Полежаевская». К полицейским, которые дежурили на платформе обратился пассажир и сообщил о дебошире, демонстрирующем гранату в вагоне поезда.

«Незамедлительно проследовавшие в вагон сотрудники УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве увидели граждан, удерживающих мужчину, который был передан полицейским», — говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, нарушителем порядка оказался уроженец города Белая Калитва, Ростовской области. Отмечается, что граната оказалась муляжом, который мужчина приобрел в интернет-магазине.

Ранее находящийся в колонии в Пермском крае россиянин угрожал взорвать метро в Москве. Об этом намерении он заявил еще в марте 2021 года.