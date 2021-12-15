Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пассажиры московского метро помогли задержать демонстрирующего гранату дебошира

В московском метро пассажиры помогли задержать мужчину, размахивающего муляжом гранаты

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пассажиры московского метро помогли задержать мужчину, который размахивал гранатой в поезде. Об этом сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по столице, их слова приводит РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 15 декабря на станции «Полежаевская». К полицейским, которые дежурили на платформе обратился пассажир и сообщил о дебошире, демонстрирующем гранату в вагоне поезда.

«Незамедлительно проследовавшие в вагон сотрудники УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве увидели граждан, удерживающих мужчину, который был передан полицейским», — говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, нарушителем порядка оказался уроженец города Белая Калитва, Ростовской области. Отмечается, что граната оказалась муляжом, который мужчина приобрел в интернет-магазине.

Ранее находящийся в колонии в Пермском крае россиянин угрожал взорвать метро в Москве. Об этом намерении он заявил еще в марте 2021 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Зять Ельцина резко раскритиковал СССР
Сборная России обыграла Канаду на Кубке Первого канала
Криминального авторитета Сутулого задержали сразу после освобождения в Москве
Войска ЦВО смогут выводить из строя беспилотники
Российскому контрактнику вынесли приговор за угрозу взорвать воинскую часть
Россиянка построила квартирную пирамиду и стала миллионершей
ЕС выделит на программу «Восточного партнерства» более двух миллиардов евро
В Белоруссии решили открыть мечеть имени Ахмата Кадырова
Гендиректора «СДС-Уголь» заключили под стражу по делу «Листвяжной»
Женщина с лицом Тейлор Свифт рассказала о травле в сети
Стюардесса в мини-юбке забралась на багажную полку с головой и восхитила публику
Россиянка вошла в тройку самых популярных порноактрис по версии PornHub
ВМС США испытали лазерное оружие
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter