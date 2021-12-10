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Находящийся в колонии россиянин угрожал взорвать московское метро

Отбывающий наказание в колонии в Пермском крае мужчина угрожал взорвать метро в Москве

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Находящийся в колонии в Пермском крае мужчина угрожал взорвать метро в Москве. Об этом сообщает URA.ru.

О своем намерении россиянин заявил еще в марте этого года. После проведения прокурорской проверки выяснилось, что сведения оказались ложными.

Суд в Пермском крае признал обвиняемого виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Учитывая ранее совершенные тяжкие преступления, мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали штраф в размере 400 тысяч рублей.

Ранее в городе Альметьевске (Республика Татарстан) мужчина c гранатой угрожал устроить взрыв в жилом доме. Сотрудникам спецслужб удалось его задержать.

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Анна Щербакова
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