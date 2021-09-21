Неизвестный c гранатой пригрозил взорвать жилой дом в Татарстане

В городе Альметьевске (Республика Татарстан) неизвестный c гранатой пригрозил устроить взрыв в жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел на улице Сулейманова. Из дома эвакуировали всех жильцов. В здании отключили газ. На месте работают спецслужбы.

Ранее сообщалось, что подросток из Москвы угрожал взорвать больницу, если врачи будут делать ему уколы. Школьника отпустили домой, а во время обыска, проведенного в его квартире, нашли склад самодельных устройств. Уточняется, что подросток страдал от тяжелого психического заболевания.