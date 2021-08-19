В Москве у подростка нашли мини-лабораторию по производству бомб

Подросток из Москвы угрожал взорвать больницу, если врачи ему будут делать уколы. Школьника отпустили домой, а во время обыска, проведенного в его квартире, нашли склад самодельных устройств. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

Уточняется, что подросток страдал от тяжелого психического заболевания, и пришел на прием к психиатру вместе с матерью. В разговоре с пациентом медик узнал, что 18-летний россиянин увлекается взрывотехникой — изучает химию, ведет дневник, собирает СВУ и даже проводит их испытания.

Когда врач назначил лечение уколами, юноша заявил, что взорвет больницу. Медик отпустил россиянина домой, а также сообщил о пациенте в полицию. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у москвича мини-лабораторию по производству бомб. После обыска его отправили на лечение.

Ранее в городе Ардон (Республика Северная Осетия-Алания) полицейские задержали девятиклассника, который признался, что на протяжении года учился собирать бомбы для подрыва своей школы.