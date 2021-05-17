Российский подросток на протяжении года учился собирать бомбы для подрыва школы

В городе Ардон (Республика Северная Осетия-Алания) полиция задержала девятиклассника, который признался, что на протяжении года учился собирать бомбы для подрыва своей школы. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Правоохранительные органы 15 мая приехали проверять школу №4 после анонимного сообщения о ее минировании. Были эвакуированы 187 человек из учебного заведения, а также жители ближайших домов. В результате поисков взрывных устройств полицейские не нашли, однако установили, что ложное сообщение прислали ученики девятого класса из этой школы, 16-летний Давид и 15-летний Аслан (имена изменены). Последний также дал признательные показания, что намеревался отомстить ученикам, которые его обзывали.

Аслан сообщил, что в 2019 году купил маску с прорезями и нож «для устрашения». В 2020 году он начал искать в интернете инструкции по изготовлению взрывных устройств и тактике захвата школ. Подросток собрал несколько бомб, но ни одна из них не сработала. Он спрятал динамит под мостом на окраине Владикавказа, но его смыло водой.

15 мая Аслан с другом решил сделать ложный вызов, чтобы узнать, как работает полиция в таких случаях. Против них возбуждено уголовное дело.