Неизвестный пригрозил взорвать железнодорожную станцию в Тверской области

В Тверской области неизвестный остановил движение поездов, стоя на железнодорожных путях и угрожая взрывом. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на станции Редкино Тверской области.

На место вызвали экстренные службы. Увидев полицейских, мужчина покинул железнодорожные пути. Его задержали и доставили в отдел.

Движение поездов, следующих из Москвы в Тверь, восстановлено.

Ранее в Казани полиция задержала россиянина, угрожавшего взорвать гранату в жилом доме на улице Рихарда Зорге. При этом взрывного устройства, которым мужчина угрожал сотрудникам правоохранительных органов, при нем не обнаружено.