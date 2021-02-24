Угрожавший взорвать метро в Москве оказался вооружен гранатами для страйкбола

Россиянин, угрожавший взорвать станцию метро в Москве, оказался вооружен гранатами для страйкбола. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

В ходе проверки было установлено, что у мужчины были при себе гранаты для страйкбола. В настоящее время предметы изъяли и проверили: они не представляют угрозы. Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства, у него также есть признаки алкогольного опьянения. Временно закрытая станция вновь заработала.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, у мужчины было две гранаты. Одна из них выпала в вагоне поезда, из-за чего состав для проверки отогнали в тупик на станцию «Киевская». Вторую гранату мужчина угрожал взорвать на станции «Славянский бульвар».

Вечером 24 февраля на станции метро «Славянский бульвар» неизвестный лег на платформе и стал кричать, что у него граната. Из-за угроз пассажира взорвать метро станцию закрыли. Полицейские оцепили территорию и вели переговоры с мужчиной.