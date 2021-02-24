Неизвестный пригрозил взорвать станцию метро в Москве

В Москве на станции метро «Славянский бульвар» неизвестный лег на платформе и стал кричать, что у него граната. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Из-за угроз пассажира взорвать метро станцию закрыли. Полицейские оцепили территорию и ведут переговоры с мужчиной.

UPD: Как сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале, злоумышленника задержали. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Граната оказалась муляжом.

Ранее сообщалось, что присяжные вынесли вердикт расстрелявшему коллег в московском метро полицейскому. Его признали виновным в посягательстве на жизнь двух сотрудников правоохранительных органов, но оправдали за третье покушение и получение взяток.