Угрожавший взрывом из-за просьбы надеть маску россиянин задержан в Шереметьево

Правоохранители задержали в аэропорту Шереметьево мужчину, угрожавшего взрывом из-за просьбы надеть маску. Об этом в среду, 31 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, в ночь на 31 марта пассажиров пересадили на другой самолет, а их багаж отправили на дополнительную проверку из-за угроз хулигана.

Уточняется, что дебошир летел в Томск, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится в отделении полиции.

24 февраля сообщалось, что в Москве на станции метро «Славянский бульвар» неизвестный лег на платформе и стал кричать, что у него граната. В ходе проверки было установлено, что у мужчины были при себе гранаты для страйкбола. Одна из них выпала в вагоне поезда, из-за чего состав для проверки отогнали в тупик на станцию «Киевская». Вторую гранату мужчина угрожал взорвать на станции «Славянский бульвар».