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Россиянина ранил взорвавшийся около его гаража пакет

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Кемеровской области возбудили уголовное дело после взрыва пакета, ранившего горожанина. Об этом в четверг, 25 марта, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Днем 24 марта мужчина подъезжал на автомобиле к гаражу, однако не мог открыть ворота из-за лежавшего на пути неизвестного предмета. Водитель попытался подвинуть сверток ногой — в этот момент он взорвался. Потерпевший получил травмы от осколков в области головы, груди и других частей тела. Пострадавшего госпитализировали.

Правоохранители возбудили дело по статье 105 («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом») УК РФ. Следователи устанавливают возможные личности, совершившие покушение.

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