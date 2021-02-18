Автомобиль взорвался у здания Следственного комитета в Рязанской области

В городе Скопине Рязанской области взорвался автомобиль у здания местного управления Следственного комитета России. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

ЧП произошло днем 18 февраля. Взрыв последовал вследствие утечки газа из баллона, находящегося в багажнике легкового автомобиля. Транспортное средство загорелось, водитель и пассажир получили незначительные телесные повреждения.

Установлено, что незадолго до взрыва баллон был заправлен бытовым газом на автозаправочной станции. СКР начал доследственную проверку по факту случившегося. Следователи намерены дать правовую оценку действиям сотрудников АЗС. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.