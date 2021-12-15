В работе YouTube произошел сбой

В работе видеохостинга YouTube в США произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Неполадки в работе сервиса начались около 1.00 по московскому времени. 59 процентов американских пользователей пожаловались на неполадки с просмотром видео, 33 процента — на проблемы в работе сайта. Еще семь процентов пользователей столкнулась с проблемами в работе приложения.

Ранее в работе облачного сервиса Amazon Web Services произошел глобальный сбой. Это привело к проблемам у ряда других сервисов, включая Facebook, Disney, Tinder и других. Со сбоем столкнулись жители CША, Британии, Индии и многих других стран. Сбои в ряде сервисов также были зафиксированы и в России.

4 октября тысячи пользователей по всему миру сообщили о перебоях в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Многие из них смогли открыть приложения, однако у них не получалось отправлять сообщения. Позже на неполадки в работе также пожаловались пользователи Twitter, Google и Amazon.