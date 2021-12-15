В Заполярье запечатлели необычное атмосферное явление

В столице Заполярья запечатлели необычное атмосферное явление — полярные стратосферные облака. Об этом сообщается в группе «Погода в Мурманске» во «ВКонтакте».

Уточняется, что жителю Мурманска удалось сфотографировать впервые за сезон подобное явление.

«Температура на высотах за 20 километров рухнула ниже минус 80 градусов, концентрация озона низкая, значит есть все шансы для образования перламутровых облаков», — говорится в посте.

В группе объяснили, что эти облака относятся к первому типу, которые проявляются в виде яркой белесой пелены. Однако есть условия для образования облаков второго типа, которые будут переливаться всеми цветами радуги.

Ранее на Ямале местный житель заснял на видео солнечное гало. Кадры с оптической иллюзией удалось получить в 20 километрах от Надыма.