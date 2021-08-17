Россиянин заснял на видео редкое природное явление

На Ямале житель стал свидетелем солнечного гало, появившегося около Надыма

На Ямале россиянин заснял редкое природное явление — солнечное гало. Оптическую иллюзию удалось снять в 20 километрах от Надыма. Соответствующее видео опубликовано в группе «Новости Ямала | Ямал 1» в социальной сети «ВКонтакте».

Местному жителю удалось получить кадры, на которых видно два солнца в небе. Одно из них настоящее, второе, поменьше, является оптической иллюзией — гало. Оно возникает из-за кристаллизации влаги в воздухе, которая начинает отражать солнечный свет.

По словам специалистов, в летний период подобные явления большая редкость. «Все же для кристаллизации влаги в воздухе нужны низкие температуры, около минус 20 градусов. Зимой гало бывает на малых высотах, а летом забирается намного выше», — цитирует «Ямал 1» директора института оптики атмосферы имени В.Е. Зуева СО РАН Игоря Пташкина.

Ранее в Санкт-Петербурге местному жителю удалось заснять атмосферное явление в небе над городом, которое напоминает смерч, лежащий на боку. Подобное огромное черное облако называется шкваловый ворот, или грозовой воротник.