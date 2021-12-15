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Путин пообещал запомнить фамилию ответственного за ликвидацию свалок чиновника

Президент Путин заявил, что запомнит фамилию ответственного за ликвидацию свалок чиновника

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам спросил, кто конкретно в стране отвечает за вопрос ликвидации свалок. Он пообещал запомнить фамилию чиновника, которую назвал глава Минприроды Александр Козлов. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи глава государства удивился несвоевременному закрытию свалок в границах городов. По его словам, из 111 объектов, которые должны быть ликвидированы к концу 2021 году, по 104 нет документов.

«У вас в министерстве кто конкретно занимается этим вопросом?» — спросил Путин у Козлова. Тот перечислил фамилии трех чиновников.

Президент переспросил, кто из указанных людей главный, кто отвечает за результаты работы. В ответ на это Козлов назвал своего заместителя Мурада Керимова. «Хорошо, я услышал эту фамилию», — заключил Путин.

В октября текущего года глава государства поручил правительству ускориться в вопросе ликвидации несанкционированных свалок в черте городов. Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что разобраться с опасными свалками в рамках распоряжения президента и принять максимальные меры планируется до конца 2023 года.

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Варвара Кошечкина
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