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Стало известно о последних днях жизни Сергея Соловьева

Помощник Сергея Соловьева: перед смертью режиссер неоднократно попадал в больницу

Фото: Globaloookpress.com

Стало известно о последних днях жизни российского режиссера Сергея Соловьева. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Помощник кинематографиста рассказал, что перед смертью тот неоднократно попадал в больницу. Он начал часто болеть после смерти сына в 2018 году, а из-за сахарного диабета у него образовалась трофическая язва на ноге. Чтобы сохранить ногу, два года назад Соловьеву сделали операцию. В последнее время за ним ухаживала сиделка.

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13 декабря

«Просто все случилось внезапно. В этот день, 13 декабря, он чувствовал себя неплохо и ничто не предвещало его скорый уход. «Он шутил, улыбался. Ему позвонила Татьяна [Друбич], сказала: "Я еду к тебе". Она часто его навещала. Он отказался, мол, все нормально, приезжать не надо. Это было примерно в 16:00. А через час его не стало», — отметил помощник Соловьева.

По его словам, режиссер стал задыхаться, поэтому сиделка вызвала скорую помощь. Врачи не успели ему помочь.

Сергей Соловьев умер в понедельник, 13 декабря, в возрасте 77 лет из-за проблем с сердцем. Он прославился благодаря таким картинам, как «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Дом под звездным небом», «Нежный возраст», «Анна Каренина» и «Сто дней после детства».

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Евгений Шульгин
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