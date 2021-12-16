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Россиянка отдохнула в Египте за 16 тысяч рублей и поделилась впечатлениями

Россиянка отдохнула в Хургаде за 16 тысяч рублей и назвала достоинства бюджетного отдыха

Фото: @_tabby_raccoon__

Российская туристка приобрела бюджетную путевку в Хургаду и поделилась впечатлениями от отдыха. Об этом она написала в собственном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, девушка рассказала, что забронировала поездку в Египет за 16 тысяч рублей без помощи туроператоров. «Жители нашего отеля удивлялись, когда мы называли им цену, ведь они отдали за эту путевку больше, переплатив турагентствам. Видимо, за свое спокойствие люди готовы переплачивать», — высказалась она.

Из достоинств гостиницы автор назвала чистый номер, в котором убирались каждый день, и собственный пляж. «На лежаках люди могли удобно расположиться и прыгать прямо в воду с пирса. Пляж постоянно чистили и следили за порядком», — отметила россиянка.

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Среди минусов блогер выделила отсутствие интернета в гостинице, «немного подуставший» вид номеров и отсутствие разнообразного питания. «Каждый день набор был довольно стандартным: курица, овощи, рис, картошка, рыба, суп, баклажаны и всегда одинаковые десерты. Еда была не супер, но голодным не останешься», — подытожила туристка.

Ранее в декабре заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко призвал жителей России, которые планировали путешествие в Египет или Турцию, сдать свои билеты. По его мнению, появление нового штамма коронавирусной инфекции должно стать для людей сигналом к тому, чтобы привиться или ревакцинироваться.

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Валентина Процкова
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