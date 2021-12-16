В Туркмении молодоженов обязали исполнять первый танец под песню президента

Молодоженов в селах Лебапского велаята (области) Туркмении обязали исполнять первый танец под песню президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана».

По информации издания, старейшины и местные власти требуют, чтобы на свадьбах ставили песни на туркменском языке, а свадебный танец молодожены должны исполнить под одну из песен президента.

Кроме того, жителей попросили не проводить пышные свадебные торжества: уменьшить количество угощений и алкоголя. Власти требуют этого в рамках борьбы с экономическим кризисом.

В августе 2021 года президент Бердымухамедов подписал представленное вице-премьером по вопросам культуры и СМИ постановление о государственном регулировании оказания культурных услуг на свадебных и других торжествах в стране.

Гурбангулы Бердымухамедов возглавляет Туркмению с конца 2006 года. Он известен своими необычными увлечениями — в течение 13 лет, что он находится у власти, глава государства написал более 50 книг, играл на гитаре и пианино, участвовал в скачках, дрифтовал на автомобиле и даже читал рэп.