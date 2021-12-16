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Раскрыта связь физической активности и замедленного старения

Ученые Университета Монаша связали упражнения с профилактикой диабета 2-го типа

Фото: Anupam Mahapatra / Unsplash

Ученые Университета Монаша в Австралии обнаружили фермент, который играет ключевую роль в улучшении здоровья при помощи упражнений. Открытие может стать основой для лекарств, способствующих активности фермента и защищающих как от последствий старения, так и возрастных заболеваний, например, сахарного диабета 2-го типа. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

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Одной из основных причин диабета 2-го типа как возрастного заболевания является развитие инсулинорезистентности или неспособность организма реагировать на инсулин, что часто связано со снижением физической активности. Исследователи раскрыли, что физическая активность действительно повышает чувствительность к инсулину и, в свою очередь, способствует здоровому обмену веществ и профилактике заболеваний.

Сокращение образования активных форм кислорода (АФК) в скелетных мышцах во время старения способствует развитию инсулинорезистентности. АФК провоцируют адаптивные реакции, которые являются неотъемлемой частью оздоровительного эффекта упражнений. Выработка активных форм кислорода усиливается при участии фермента NOX-4. Показано, что содержание NOX-4 в скелетных мышцах уменьшается с возрастом, и это коррелирует с повышением инсулинорезистентности.

По словам ученых, вещества, усиливающие активность NOX-4, содержится в природе, например, в овощах семейства крестоцветных, таких как брокколи или цветная капуста, однако их требуемое количество значительно больше, чем то, что многие люди готовы потреблять.

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Александр Еникеев
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