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Участницу Pussy Riot задержали в Москве

Полиция задержала в Москве участницу группы Pussy Riot Марию Алехину
Мария Алехина

Мария Алехина. Фото: Clemens Niehaus / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Полиция в Москве задержала участницу группы Pussy Riot Марию Алехину. Об этом сообщил ее адвокат Даниил Берман, передает РИА Новости.

Как рассказал Берман, на данный момент Алехину везут в отдел полиции по Тверскому району. Агентство отмечает, что комментариев правоохранительных органов по этому поводу пока нет.

В сентябре Мария Алехина была приговорена к одному году ограничения свободы. Следственный комитет обвинял ее и еще девятерых оппозиционеров в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм из-за призыва к участию в несанкционированных протестных акциях 23 января. По версии следствия, из-за публикаций участниц Pussy Riot в интернете на акцию в Москве прибыли люди, которые обязаны были находиться на карантине из-за коронавирусной инфекции.

Марина Совина
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