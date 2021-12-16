Участницу Pussy Riot задержали в Москве

Полиция в Москве задержала участницу группы Pussy Riot Марию Алехину. Об этом сообщил ее адвокат Даниил Берман, передает РИА Новости.

Как рассказал Берман, на данный момент Алехину везут в отдел полиции по Тверскому району. Агентство отмечает, что комментариев правоохранительных органов по этому поводу пока нет.

В сентябре Мария Алехина была приговорена к одному году ограничения свободы. Следственный комитет обвинял ее и еще девятерых оппозиционеров в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм из-за призыва к участию в несанкционированных протестных акциях 23 января. По версии следствия, из-за публикаций участниц Pussy Riot в интернете на акцию в Москве прибыли люди, которые обязаны были находиться на карантине из-за коронавирусной инфекции.