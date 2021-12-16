Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянам рассказали о сроках сохранения уровня антител после COVID-19

Медик Денисов: уровень антител снижается через полгода после перенесенного COVID-19

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Спустя полгода после перенесенного COVID-19 у большинства пациентов снижается концентрация антител класса IgG к спайковому (S) белку коронавируса. Наблюдается это после любой степени тяжести болезни, передает «Интерфакс».

Такие данные следуют из результатов исследования «Отклик», проведенного Военно-медицинской академией (ВМА) имени Кирова и лабораторной службой «Хеликс». По словам медицинского директора лабораторной службы «Хеликс» Дмитрия Денисова, у лечившихся амбулаторно участников исследования к 45 суткам наблюдения обнаруживался иммунный ответ, однако максимальная концентрация антител сохранялась примерно до 60 суток. После чего начинается снижение, которое наблюдается до 180 суток.

Материалы по теме:
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?» Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?»Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
9 декабря
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря

По словам начальника ВМА, генерал-майора медицинской службы Евгения Крюкова, к аналогичным выводам приводили исследования в Вооруженных силах среди россиян, которые перенесли коронавирус в легкой форме и без госпитализации.

У пациентов, которые переболели COVID-19 в средней и тяжелой степенях тяжести концентрация антител сохранялась на более высоком уровне в течение 90 дней, однако к полугоду разница исчезала, отметил Крюков.

Ранее вице-премьер, председатель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова рассказала о сертификатах, которые можно получить по уровню антител. Бессимптомно переболевшим, по ее словам, при наличии антител будут выдавать сертификаты на полгода.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Сертификацию «Северного потока-2» отложили на полгода
Поющие птицы обошли в чарте ABBA и Мэрайю Кэри
В Англии предрекли быстрый спад заражений омикрон-штаммом
Демограф рассказал о необходимости семикратного увеличения многодетных семей
Александр Емельяненко ответил высмеявшему его Маэстро Понасенкову
Появились подробности об одном из россиян с омикрон-штаммом
Россиянам рассказали о сроках сохранения уровня антител после COVID-19
Выбросивший диск с биткоинами на миллиарды рублей мужчина привлек к поискам NASA
Чубайс сравнил борцов за климат с верблюдами
Российские туристы попали в ДТП с автобусом в Египте
Демограф предложил ввести гранты для многодетных семей
Порошенко ворвался в студию украинского телеканала и сорвал прямой эфир
Центробанк Турции снизил ставку и обвалил курс лиры
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter