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Голикова рассказала о сертификатах по уровню антител к COVID-19

Голикова: перенесшие COVID-19 в 2021 году смогут получить сертификат по уровню антител

Фото: Globallookpress.com

Россияне, которые переболели COVID-19, смогут получить сертификат по уровню антител. Об этом вице-премьер, председатель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова заявила на заседании Госдумы, трансляцию которого ведет «Россия 24» на своем YouTube-канале.

Она отметила, что гражданам, которые переболели COVID-19 до 1 января 2021 года, рекомендуется привиться, так как прошел уже год. Однако те, кто имеет COVID-положительный ПЦР-тест в текущем году, могут пройти тест на антитела для выдачи сертификата.

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«При этом мы не будем устанавливать никакой уровень антител. Мы будем фиксировать только позицию — либо они есть, либо их нет. Соответственно, соединение двух данных: наличие или отсутствие антител, в данном случае наличие, дает возможность соответствующим образом сформировать сертификат на один год с момента фиксации положительного теста», — объяснила вице-премьер.

Бессимптомно переболевшим, по словам председателя оперштаба, при наличии антител будут выдавать сертификаты на полгода, так как сроки давности перенесенного COVID-19 неизвестны.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что смену названия содержащего QR-код документа будут готовы обсуждать при наличии соответствующих предложений. По его мнению, переименование документа не является предметом обсуждения первой необходимости.

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Никита Абрамов
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