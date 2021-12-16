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В Госдуме оценили возможность переименования QR-кодов

Депутат ГД Пискарев счел возможной смену названия содержащего QR-код документа

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Смену названия содержащего QR-код документа будут готовы обсуждать при наличии предложений, заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, сообщает ТАСС.

Парламентарий отметил, что не относит переименование документа к предмету обсуждения первой необходимости. По мнению Пискарева, допустимы такие варианты «сертификат здоровья» и «санитарный пропуск».

Он добавил, что сейчас возникает довольно много предложений для названия сертификата о вакцинации.

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах рассмотрят на пленарном заседании Госдумы в четверг, 16 декабря.

Ранее президент России Владимир Путин высказался против введения связанных с QR-кодами ограничений в канун новогодних праздников. По его мнению, это создаст для граждан много ненужных проблем.

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Анна Щербакова
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