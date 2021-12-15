Путин высказался против введения QR-кодов на транспорте под Новый год

Президент России Владимир Путин высказался против введения антиковидных ограничений с QR-кодами на транспорте под Новый год. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства, которое транслировалось YouTube-канале «Россия 24».

По словам политика, принятие подобных мер накануне праздничных дней является достаточно сложной задачей. «Создадим много проблем для людей», — сказал он. Таким образом российский лидер прокомментировал доклады секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и министра транспорта Виталия Савельева о решении отказаться от рассмотрения соответствующего законопроекта.

Законопроект о QR-кодах на транспорте

8 декабря сообщалось, что законопроект об обязательном введении QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на транспорте рассмотрят в Государственной Думе в конце декабря. На тот момент депутаты не определились с позицией по этому законопроекту.

Позже Путин заявил, что до введения QR-кодов на транспорте необходимо убедиться в готовности всей системы. Он указывал на необходимость проверить, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей, с одной стороны, а также обеспечить безопасность и здоровье россиян, с другой.

После этого Минтранс совместно с Госдумой решили продолжить доработку законопроекта о введении QR-кодов на транспорте вместе с участием бизнеса.

13 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, о снятии законопроекта с рассмотрения. Он отметил, что «Единая Россия» с самого начала заняла довольно жесткую позицию по данному вопросу. Вместе с правительством и Минтрансом они погружались в детали, позже стало ясно, что это действительно очень сложный законопроект. По его словам, чтобы избежать негативных последствий, было принято решение снять его с рассмотрения.

Турчак в свою очередь сообщил, что законопроект о QR-кодах на транспорте сняли с рассмотрения, так как он не был готов даже к первому чтению в Государственной Думе. При этом он отметил, что здоровье пассажиров общественного транспорта не снимается с повестки дня, поэтому подобный законопроект еще будет обсуждаться с экспертным сообществом.

Закон о QR-кодах в общественных местах

12 ноября в Госдуму внесли проекты поправок об использовании в общественных местах цифровых пропусков, подтверждающих факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание. Государственная Дума рассмотрит законопроект в первом чтении 16 декабря.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что данный законопроект не ограничивает права российских граждан.

Ни о никаких ограничениях прав граждан в данном законопроекте речь не идет Татьяна Голикова Вице-премьер России

По ее словам, благодаря законопроекту удастся сохранить «жизнь в регионе и функционирование всех систем» в условиях сильного эпидемиологического подъема. Также она подчеркнула, что с законопроект о QR-кодах в общественных местах создан для снижения заболеваемости COVID-19.

Также Голикова добавила, что закон о QR-кодах не коснется детей. От несовершеннолетних россиян не будут требовать ПЦР-тесты об отсутствии коронавирусной инфекции.

У нас даже законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще вывел детей из категории тех, кто регулируется данным законопроектом Татьяна Голикова Вице-премьер России

Противники

Три парламентские партии отказались поддерживать законопроект о введении QR-кодов о вакцинации против коронавируса или антителах для посещения общественных мест.

Так, депутаты от КПРФ также решили не поддерживать документ, так как «причин довольно много». По словам главы партии Геннадия Зюганова, фракция провела огромную работу, связанную с изучением коронавируса и QR-кодов.

Также партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) отказалась поддержать данный законопроект. Лидер партии Сергей Миронов заявил, что в случае принятия документа в первом чтении СРЗП будет вносить поправки. «Это принципиальная позиция нашей фракции», — сказал он.

Кроме того, партия ЛДПР решила не голосовать за правительственный законопроект, заявил председатель партии Владимир Жириновский.