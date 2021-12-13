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Стала известна дата рассмотрения законопроекта о QR-кодах в России

Вице-спикер Госдумы Жуков: закон о QR-кодах в публичных местах рассмотрят 16 декабря

Фото: : Влад Некрасов / Коммерсантъ

Госдума 16 декабря рассмотрит в первом чтении законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова.

«В четверг в первом чтении будет рассмотрен законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, или о санитарных пропусках», — сказал он.

Представители ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» заявили, что не будут поддерживать законопроект.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что закон о введении QR-кодов в общественных местах не коснется детей.

В понедельник, 13 декабря, вице-спикер Вячеслав Володин заявил, что Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте. Володин отметил, что, по словам Владимира Путина, опрометчивые решения, ограничивающие права граждан и создающие дополнительные проблемы для людей, недопустимы.

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Роман Кирьянов
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