Стала известна дата рассмотрения законопроекта о QR-кодах в России

Госдума 16 декабря рассмотрит в первом чтении законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова.

«В четверг в первом чтении будет рассмотрен законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, или о санитарных пропусках», — сказал он.

Представители ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» заявили, что не будут поддерживать законопроект.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что закон о введении QR-кодов в общественных местах не коснется детей.

В понедельник, 13 декабря, вице-спикер Вячеслав Володин заявил, что Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте. Володин отметил, что, по словам Владимира Путина, опрометчивые решения, ограничивающие права граждан и создающие дополнительные проблемы для людей, недопустимы.