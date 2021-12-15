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Стала известна дата рассмотрения закона о QR-кодах в общественных местах

Закон о QR-кодах в общественных местах будет рассмотрен Госдумой 16 декабря

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 16 декабря. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Точное время рассмотрения законопроекта Совет Госдумы назначил на 13:30.

В понедельник, 13 декабря, представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» заявили, что отказываются поддерживать законопроект.

Ранее Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в России сейчас прорабатывается механизм, который мог бы позволить выдавать сертификаты и QR-коды на основе тестов на антитела.

Также ранее сообщалось, что закон о QR-кодах не коснется детей.

В среду, 15 декабря, Владимир Путин выступил против введения связанных с QR-кодами ограничений в канун новогодних праздников. По его словам, это создаст для людей много ненужных проблем.

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Роман Кирьянов
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