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Мурашко заявил о проработке механизмов для выдачи QR-кодов по уровню антител

Глава Минздарва Мурашко: механизм выдачи QR-кодов по тестам на антитела прорабатывается
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Механизм выдачи сертификатов о вакцинации от корнонавируса и QR-кодов по результатам тестов на наличие антител прорабатывается. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

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«Предложения в целом по условиям выдачи сертификатов о вакцинации и перенесенном заболевании [по итогам теста на антитела] были озвучены. Конкретные механизмы сейчас прорабатываются», — сказал министр.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о порядке выдачи сертификатов для переболевших COVID-19 неофициально. Тем, кто не сдавал ПЦР-тесты и не обращался к врачам, но предполагает, что переболел, предложат сдать тест на антитела. В случае их наличия им будут выдавать справку о перенесенном заболевании на полгода.

12 ноября в Государственную Думу внесли проекты поправок об использовании в общественных местах цифровых пропусков, которые подтверждают факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание. 13 декабря Совет Госдумы снял с законопроект с рассмотрения.

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Анастасия Шейкина
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