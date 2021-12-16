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Асмус рассказала об «адском ноябре»

Актриса Кристина Асмус рассказала о месяце в больнице и призвала вакцинироваться

Фото: @asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус рассказала об «адском ноябре», в течение которого она и ее дочь находились в больнице, в своем Instagram-аккаунте.

Как отметила Асмус, она не сообщала об этом ранее, так как на нее «много всего навалилось». «Сначала с ребенком лежала, потом я одна с жесткой лихорадкой, потом опять с дочкой. Плюс осложнения начались. Столько скорых мы в жизни не вызывали», — поделилась она.

По словам актрисы, из-за болезни впервые пришлось отменить несколько спектаклей с ее участием. А она сама «не выписывалась из больниц раньше», так как хотела, чтобы «заразы уже прошли наконец». «Вакцинируйтесь, друзья. Болеть — очень больно. И от гриппа прививайтесь. И от ковида. И берегите себя и окружающих», — призвала Асмус.

В ноябре Кристина Асмус рассказывала о тяжелой болезни дочери Анастасии. По ее словам, девочку госпитализировали, актрисе пришлось лечь с ней в больницу, временно отказавшись от съемок в кино, телешоу, а также работы над крупным рекламным контрактом.

Марина Совина
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