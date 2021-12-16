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Раскрыты последние аудиопослания устроившего взрыв у гимназии в Серпухове

«МК»: устроивший взрыв в Серпухове признался в аудиопосланиях, что хотел стать бомжом

Фото: Прокуратура РФ / РИА Новости

Раскрыты последние аудиопослания 18-летнего Владислава Струженкова, выпускника гимназии при монастыре в Серпухове, устроившего взрыв в учебном заведении. Их опубликовал «Московский комсомолец».

По данным издания, последние несколько лет Струженков общался с интернет-знакомой из Сибири. В соцсетях он делился с ней своими переживаниями. В опубликованных аудиосообщениях он жаловался на то, что его заставляют учить французский и латынь. Также он говорил, что мечтает стать бомжом, но в итоге станет высокопоставленным человеком, в отличие от тех, кто мечтает стать врачом или бухгалтером, но в итоге превращается в бомжа.

Утром 13 декабря 18-летний Владислав Струженков напал на монастырскую гимназию в Серпухове. Он пришел к зданию, в котором проходил обучение, и подорвал самодельное взрывное устройство (СВУ). В результате юноша сам получил тяжелые ранения. Всего пострадали 13 человек. По версии следствия, произошедшее не было терактом или покушением на убийство.

14 декабря сообщалось, что Струженков пришел в себя после взрыва и сообщил следователям, что на преступление его толкнуло желание убивать людей.

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Елизавета Новикова
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