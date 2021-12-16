Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России предложили изымать машины у автоблогеров-хулиганов

Сенатор Башкин предложил изымать машины у регулярно нарушающих ПДД автоблогеров-хулиганов

Фото: Globallookpress.com

В России предложили изымать машины у регулярно нарушающих правила дорожного движения автоблогеров-хулиганов. С такой инициативой выступил член Совета Федерации Александр Башкин, сообщает РИА Новости.

Сенатор пояснил, что за последнее время произошел целый ряд аварий с участием видеоблогеров, которые серьезно нарушали закон. Башкин считает, что поведение автоблогеров угрожает окружающим.

Член Совфеда напомнил, что практика конфискации предмета, с помощью которого было совершено преступление, распространяется на оружие браконьеров. По мнению Башкина, такая мера несет воспитательную функцию.

20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве BMW, за рулем которого был блогер Саид Губденский, врезался в Mercedes и Volvo. Сообщалось, что причиной аварии стало превышение скорости и «игра в шашки» — попытка ехать быстрее скорости потока, постоянно перестраиваясь из ряда в ряд. Кроме Губденского, в ДТП погиб президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, находившийся в салоне BMW. Еще два человека получили травмы, но отказались от госпитализации.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В США высказались за вхождение русскоязычной части Украины в состав России
Российский самолет зацепил поливочную машину перед взлетом и попал на видео
В Госдуме рассказали о заниженном уровне индексации пенсий
«Адмирал Горшков» поразил мишень в Архангельской области с помощью «Циркона»
Четырехкратный олимпийский чемпион ответил назвавшему его фуфлом Губерниеву
Глава Крыма назначил нового министра культуры республики
Названа причина непризнания российских COVID-сертификатов в ЕС
В Москве во время ссоры женщина плюнула в таксиста через открытое окно авто
В России предложили изымать машины у автоблогеров-хулиганов
В Британии призвали признать ответственность Запада за украинский кризис
Российский фондовый рынок резко вырос
Турция примет решение по открытию перелетов в Армению в ближайшие дни
Режиссер Салбиев прокомментировал обвинения в подделке им подписей Михалкова
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter