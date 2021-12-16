В России предложили изымать машины у автоблогеров-хулиганов

В России предложили изымать машины у регулярно нарушающих правила дорожного движения автоблогеров-хулиганов. С такой инициативой выступил член Совета Федерации Александр Башкин, сообщает РИА Новости.

Сенатор пояснил, что за последнее время произошел целый ряд аварий с участием видеоблогеров, которые серьезно нарушали закон. Башкин считает, что поведение автоблогеров угрожает окружающим.

Член Совфеда напомнил, что практика конфискации предмета, с помощью которого было совершено преступление, распространяется на оружие браконьеров. По мнению Башкина, такая мера несет воспитательную функцию.

20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве BMW, за рулем которого был блогер Саид Губденский, врезался в Mercedes и Volvo. Сообщалось, что причиной аварии стало превышение скорости и «игра в шашки» — попытка ехать быстрее скорости потока, постоянно перестраиваясь из ряда в ряд. Кроме Губденского, в ДТП погиб президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, находившийся в салоне BMW. Еще два человека получили травмы, но отказались от госпитализации.