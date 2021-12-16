БДСМ-снаряжение в массмаркетовом магазине одежды возмутило покупателя

Покупатель обнаружил в ассортименте массмаркетового магазина одежды Primark БДСМ-снаряжение и возмутился находкой. На опубликованный в Twitter пост обратили внимание в The Sun.

На снимке пользователь с никнеймом elliq продемонстрировал один из рейлов с аксессуарами в торговом зале магазина. На изображении видно, что на нем расположено большое количество ремней разных цветов и размеров. Юзер обратил внимание на кожаную портупею черного цвета с металлическими заклепками, которая висела рядом. «Боже мой, я заглянул в Primark и совершенно не ожидал найти там снаряжение для бондажа среди пижам, рождественских джемперов и пушистых носков», — подписал пользователь пост.

Другие юзеры, в свою очередь, объяснили elliq, что обнаруженный им аксессуар, на самом деле, является не БДСМ-атрибутом, а аксессуаром, который следует надевать поверх одежды. «Это всего лишь модная портупея и ничего больше», «Не вижу здесь никакого снаряжения для бондажа. Просто стильное кожаное украшение», «Я старая и далека от модных трендов, но для меня это выглядит просто как модный ремень», — писали они.

В сентябре эксперты назвали причину возвращения в моду одежды в стиле БДСМ и объяснили связь фетиш-атрибутов с пандемией коронавируса. Согласно материалу, популярные звезды стали чаще выходить в свет в одежде из латекса и тематической фетиш-атрибутике. Совладелец фетиш-портала MegaPleasure Лу Остин (Lou Austin) считает, что возвращение в моду вещей в стиле БДСМ связано с «коллективной травмой», полученной обществом из-за пандемии коронавируса.

