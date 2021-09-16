Одежда в стиле БДСМ вернулась в моду

Эксперты назвали причину возвращения в моду одежды в стиле БДСМ и объяснили связь фетиш-атрибутов с пандемией коронавируса. Соответствующий материал публикует The Guardian.

Согласно материалу, популярные звезды стали чаще выходить в свет в одежде из латекса и тематической фетиш-атрибутике. Так, на ежегодном благотворительном балу Института костюма музея Метрополитен Met Gala актер Эван Мок (Evan Mock) появился в маске из черной лакированной кожи с шипами на макушке в форме ирокеза и запечатанными отверстиями для глаз.

Помимо этого, во время Недели моды в Нью-Йорке предпринимательницу Ким Кардашьян заметили в кожаном костюме люксовой марки Balenciaga, состоящем из комбинезона, плаща, перчаток, высоких ботфорт на каблуках и глухой балаклавы с отверстием для лица на металлической молнии. Кроме того, певица Мадонна пришла на музыкальную премию MTV Video Music Awards в кожаном комбинезоне с глубоким декольте, фуражке с цепью и высоких перчатках без пальцев.

Совладелец фетиш-портала MegaPleasure Лу Остин (Lou Austin) считает, что возвращение в моду вещей в стиле БДСМ связано с «коллективной травмой», полученной обществом из-за пандемии коронавируса. «Я не удивлюсь, если эта пандемия вызовет возрождение ношения масок как в спальнях, так и на подиумах в знак солидарности с коллективной травмой, которую мы все пережили за последний год», — сказал он.

Куратор выставки Undercover и профессор Эндрю Гроувс (Andrew Groves) также объяснил повышенное внимание к фетиш-атрибутам пандемией коронавируса: «Возрождение фетишистской моды отчасти является реакцией на карантин. Кроме того, в течение последних 18 месяцев мы все находились в странных БДСМ-отношениях с правительством, которое контролировало наши тела, заставляло нас носить маски и говорило нам, кого мы можем целовать или трогать. Возвращение фетишистской одежды в моду может быть истолковано как желание изменить эти отношения, вернуть контроль и занять в них главенствующую позицию».

В июне солист победившей на «Евровидении» группы Måneskin накрасился и снялся в БДСМ-наряде. 22-летний исполнитель Дамиано Давид позировал в кожаных штанах и черной портупее поверх полупрозрачного лонгслива из сетки. Образ певца дополнили серьги, несколько колец и цветной маникюр. На размещенных кадрах видно, что на лицо Давида нанесен макияж: блестящие тени, подводка и яркая помада.