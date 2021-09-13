Мадонну сравнили с порнозвездой из-за костюма на премии MTV

Певицу Мадонну раскритиковали в сети за кожаный наряд на премии MTV

Поклонники сравнили американскую певицу Мадонну с порнозвездой после ее выступления на музыкальной премии MTV Video Music Awards в откровенном наряде. Снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram.

63-летняя знаменитость вышла на сцену в тренче бежевого цвета британского бренда Burberry и расстегнула его в конце номера, показав откровенный наряд марки Atsuko Kudo. Исполнительницу запечатлели в черном кожаном боди, которое оформлено глубоким декольте и вставками из латекса. Свой образ она дополнила фуражкой и туфлями на высоком каблуке.

В качестве аксессуаров Мадонна выбрала колготки в сетку, кожаные длинные перчатки и несколько крупных подвесок. У певицы был нюдовый макияж, выполненный визажистом Кали Кеннеди (Kali Kennedy), Наоми Ясуда (Naomi Yasuda) покрыла ногти звезды лаком красного цвета.

Известно, что стилистом поп-исполнительницы выступил Энди Лекомпте (Andy Lecompte), который неоднократно работал с ней на протяжении последнего года.

Пользователи сети раскритиковали внешний вид Мадонны на премии в комментариях под размещенными кадрами. «Мадонна, у тебя все в порядке?», «Поменьше фотошопа и пластики», «Тебе 63, а не 22, повзрослей уже», «Остановись, наряд просто ужасен», «Ты выглядишь как звезда порнофильма», «Кто сказал, что это красиво?», «Мадонна — это полный треш», — высказывались подписчики.

В сентябре Мадонна снялась топлес и подверглась критике за вульгарность в пожилом возрасте. На фото она запечатлена топлес в черных кружевных стрингах, сетчатых колготках, длинных перчатках и туфлях на каблуках. Звезда сфотографировалась лежа на кровати, сидя на кресле, прикрывая при этом грудь руками.