Мадонну обругали за вульгарные позы на новых фото в откровенном наряде

Мадонна снялась в корсетном мини-платье и сетчатых колготках и была пристыжена в сети

Американская певица Мадонна поделилась новым снимками в откровенном наряде и была обругана в сети за неприличные позы. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

На размещенных в Instagram кадрах 63-летняя знаменитость запечатлена на кровати в корсетном мини-платье с декольте серого цвета, сетчатых колготках, а также черных лаковых туфлях на шпильке. На одном из фото исполнительница стоит на четвереньках боком к фотографу. Ее образ дополнили солнцезащитные очки, полупрозрачные перчатки и небольшая коричневая сумка. Публикация набрала больше 350 тысяч лайков.

Читатели издания обругали Мадонну за неподобающую позу и попытки омолодиться. «Ради бога, убери это, старуха», «Это так непривлекательно... Разве она не понимает, что ее время прошло еще 30 лет назад?», «Она не знает, что такое сексуальность. Выглядит грязно и вульгарно», «Она отчаялась и всеми способами пытается выглядеть моложе», «Дорогая, ты забыла надеть штаны», — негодовали они.

В августе американскую актрису Дженнифер Энистон обругали в сети из-за «вульгарной» позы на обложке журнала InStyle. Так, на одном из фото 52-летняя знаменитость сидит на стуле в белых водолазке и юбке длины миди с разрезами, широко расставив ноги. «Вульгарная поза. Думаю, мать никогда не учила ее сидеть как леди», — высказывались юзеры.