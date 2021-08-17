Мадонна показала на видео роскошный праздник в честь своего 63-летия

Американская певица Мадонна отметила день рождения в стиле кубинского танца мамбо и показала происходящее на видео. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На первых кадрах 63-летняя знаменитость и ее гости совершают путешествие на роскошном частном самолете. По данным издания People, Мадонна провела праздник в обществе своего 27-летнего молодого человека, музыканта Ахламалика Уильямса, шестерых детей и близких друзей.

Далее на видео певица наряжается в голубое платье с ярким узором и декольте из коллекции итальянского модного дома Versace. Свой наряд она дополнила золотистым ремнем на талии, массивными украшениями и черными босоножками на высоких каблуках и платформе. «С днем рождения меня», — проговаривает Мадонна, позируя в готовом образе на балконе средневекового сооружения.

Певица также продемонстрировала подписчикам длинный праздничный стол со свечами и цветами во дворе здания, накрытый для ее компании в честь события. В конце ролика она ела мороженое вместе с возлюбленным, глядя в камеру.