Ким Кардашьян в глухой балаклаве стала мемом в соцсетях

Телезвезда Ким Кардашьян приехала на Неделю моды в костюме Balenciaga и стала мемом в сети

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян попала в объективы папарацци в черном наряде, полностью покрывающем ее тело, и стала мемом в соцсетях. Соответсвующие посты пользователей появились в Twitter.

40-летнюю знаменитость запечатлели во время Недели моды в Нью-Йорке при заселении в отель сети Ritz Carlton. Она была одета в кожаный костюм люксовой марки Balenciaga, состоящий из комбинезона, плаща, перчаток, высоких ботфорт на каблуках и глухой балаклавы с отверстием для лица на металлической молнии.

Поклонников рассмешил образ Кардашьян. Они принялись сравнивать ее с героями популярных фильмов и видеоигр. В частности, юзер с никнеймом h8AintG8 решил, что звезда похожа на злодея из комиксов Венома и приложил к своему посту его фото. В то же время пользователь blaxbatt увидел в ней мутанта Немезиса из зомби-игр Resident Evil, а комментатор 1stThingFirst_ — персонажа саги «Звездные войны» Дарта Вейдера.

Другим образ Кардашьян напомнил доспехи средневекового рыцаря или доктора в маске во время эпидемии чумы. «До Хеллоуина еще далеко», — шутили фанаты.

Американская телезвезда и предпринимательница никак не прокомментировала свой модный выбор.

В августе Ким Кардашьян появилась на презентации альбома бывшего мужа, рэпера Канье Уэста, в подвенечном наряде. Знаменитость вышла на сцену в белом свадебном платье в пол бренда Balenciaga с фатой. Источники сообщили, что «Ким была счастлива сделать это ради Канье и мероприятия, которое так много для него значит». Телезвезда и рэпер больше не вместе, но, несмотря на это, они навсегда останутся семьей.